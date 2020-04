Pese a contingencia, comerciantes de Nochixtlán se manifiestan en palacio municipal

Piden seguir vendiendo sus productos en la vía pública.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- Un grupo de comerciantes del municipio de Asunción Nochixtlán, se manifestaron este lunes en el palacio municipal para pedir a las autoridades que les permitan seguir vendiendo sus productos en las calles de esta población de la región Mixteca.



Esta manifestación se da en el marco de la fase 3 por la contingencia de Covid-19, en imágenes que circulan en las redes sociales, se puede ver a los comerciantes que no están respetando la sana distancia, lo cual representa un riesgo de contagio de esta enfermedad.



Cabe mencionar que una de las medidas implementadas por el gobierno municipal, fue la de suspender actividades dónde pudiera haber concentración de personas, así como el cierre de las actividades no esenciales, tal y como lo manifiesta el decreto que emitió el gobernador Alejandro Murat el pasado 3 de abril.



Fue el pasado 23 y 24 de abril, cuando el cabildo de Nochixtlán acordó que el uso de cubrebocas es obligatorio para todos, la suspensión de todas las actividades NO esenciales, así como la instalación del tianguis y comercio en vía pública, la sanitización de los espacios públicos y los vehículos al ingresar al municipio y queda restringido el acceso, a UNA persona por familia para realizar actividades esenciales.

