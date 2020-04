Necesario hacer un solo frente contra el coronavirus: Dávila

-Tuxtepec con el mayor índice de letalidad por Covid-19 en el estado de Oaxaca: Asprón

Tuxtepec, Oaxaca.- La magnitud del peligro que encierra el Covid-19 obliga a hacer un frente común, a sumar esfuerzos para evitar brotes explosivos de esta enfermedad, afirmó el Presidente Fernando Bautista Dávila, durante la conferencia de prensa en la que el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, informó que en la región de Tuxtepec se tienen al día de hoy 13 casos positivos de coronavirus, de los cuales son 4 defunciones, con una letalidad del 30.7% siendo esta la más alta de todo el estado de Oaxaca.

Dávila dijo que el Covid-19 no es un juego y las próximas semanas serán cruciales; asentó que como Gobierno Municipal sigue trabajando de manera coordinada con la Jurisdicción Sanitaria 03 con las medidas de prevención en Tuxtepec.

Reiteró la necesidad de quedarse en casa ya que, ”depende de nosotros evitar más contagios y más muertes por Covid-19 en Tuxtepec”.

Mientras tanto, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, al dar a conocer la situación que guarda la región de la Cuenca del Papaloapan en la propagación del Covid-19, dijo que hasta este momento se tienen 53 notificaciones, de las cuales 34 han sido negativas, 13 casos confirmados y 6 sospechosos en proceso de estudio.

De los 13 casos confirmados, 4 han sido ambulatorios y no fue necesario hospitalizarlos y están en cuarentena en sus hogares, 9 han sido hospitalizados por el cuadro clínico que presentaron, de estos 4 fallecieron, 2 ya se dieron de alta por mejoría y el resto está hospitalizado.

Mientras que de los sospechosos, 1 se encuentra delicado de salud y 5 estables.

Externó que el Covid-19 continúa dispersándose y ya se encuentra presente en los municipios de Soyaltepec, Loma Bonita, Chiltepec y Tuxtepec y en este último municipio se ha esparcido en varias colonias incluyendo el centro de la ciudad.

Moisés Montalvo Asprón hizo el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y afirmó que “todos estamos en riesgo a contagiarnos del coronavirus.

