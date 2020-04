Llama AMH al pueblo de Oaxaca a “no bajar la guardia”, ante el incremento de casos por COVID-19

-El Gobernador instó a la población para no dejar de lado las acciones sanitarias preventivas

-Se redoblarán acciones para continuar con el aislamiento y distanciamiento de la población

-El Gobierno de Oaxaca entregará apoyos alimenticios y económicos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de abril de 2020. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció la disciplina con la que la mayoría de personas en Oaxaca han asumido las acciones de aislamiento y sana distancia para evitar las infecciones por COVID-19.

En entrevista con medios de comunicación estatales, el Mandatario Estatal llamó al pueblo de Oaxaca a “no bajar la guardia”, ya que según las autoridades sanitarias del país, vienen dos semanas cruciales en el nivel de contagios, además por el repunte que en los últimos días ha reportado el estado.

“Si queremos seguir protegiéndonos, debemos seguir en la ruta de aislamiento, distanciamiento, seguir con las indicaciones sanitarias de prevención. Mientras no haya una vacuna para esta enfermedad, vamos a mantener el uso del cubrebocas y las medidas que se han establecido para evitar contagios”, dijo.

Murat Hinojosa informó que será en esta semana cuando el Hospital de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, entre en operaciones para atender casos relacionados al coronavirus, señaló que esta infraestructura no iniciaba funciones debido a que hasta el momento se tiene una ocupación hospitalaria en la entidad del 40%, por lo que no era apremiante su activación.

“Esto significa que no han pasado de 20 a 40 personas que han necesitado de atención hospitalaria y que se les ha brindado de manera oportuna, además ese es el objetivo de la cuarentena; que los sistemas de Salud en el estado no se vean rebasados por la demanda”, subrayó.

En este contexto, el Gobernador agradeció y reconoció el trabajo que realiza el personal de Salud en cada uno de los hospitales, clínicas y centros de salud, para coadyuvar en el bienestar de las y los oaxaqueños. Asimismo, pidió a las personas ser respetuosas de cada uno de ellos, ya que son quienes velan por la salud y cuidados de las y los pacientes.

Redoblarán acciones para evitar contagios

El Jefe del Poder Ejecutivo del Estado también informó que durante la presente semana se redoblarán los operativos de proximidad social, realizados a través de las corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil y de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) para seguir invitando a la ciudadanía a quedarse en casa y continuar con las indicaciones de aislamiento que se han establecido.

Asimismo, señaló que a partir de este lunes a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi) inició la reducción de rutas y horarios del transporte público de la capital, con el propósito de evitar en lo posible la movilidad de personas.

En el caso de la Central de Abasto, el centro comercial más grande de Oaxaca, Alejandro Murat indicó que es uno de los sitios de mayor concentración de personas, por lo que en este punto se iniciará de manera más severa acciones para reducir el número de gente, así como la obligatoriedad para el uso de cubrebocas y acciones sanitarias de compradores y comerciantes.

“Vamos a meter orden con áreas de seguridad del Gobierno Estatal y Municipal para hacer las compras de manera más cuidadosa. También pondremos señalización, para que la gente sepa que está entrando a una zona de mayor riesgo de contagios”, señaló.

De igual manera, el Gobernador agradeció el respaldo de la mayoría de las y los presidentes municipales que han acatado las disposiciones sanitarias, así como los decretos emitidos para la reducción de contagios por COVID-19. Puntualizó que es competencia de las autoridades de cada ayuntamiento el hacer cumplir las recomendaciones, como el cierre de establecimientos no prioritarios y la suspensión de actividades que conlleven a la concentración de personas.

“Acordamos que las presidentas y presidentes municipales que no acaten las disposiciones los vamos a señalar públicamente, para que el pueblo de Oaxaca sepa quién si está teniendo responsabilidad y quién no. No se trata de pelearnos, tenemos que estar unidos, por eso es importante que asuman su responsabilidad con su gente”, señaló.

Gobierno de Oaxaca otorgará canastas alimentarias

Como parte de las acciones que emprenderá el Gobierno de Oaxaca a favor de los sectores vulnerables, el Ejecutivo del Estado informó que en breve iniciará la entrega de Canastas Alimentarias, con el propósito de coadyuvar en la economía de las familias oaxaqueñas que más lo requieran.

Dijo que este programa recorrerá los municipios del estado, enfocándose a las comunidades y familias que demandan de este apoyo alimentario con mayor prontitud.

Asimismo, derivado de la pandemia muchas de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se han visto afectadas de manera importante, es por ello que el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, puntualizó que su administración ha iniciado con un programa de apoyos económicos, a través de créditos de BanOaxaca, así como apoyos del programa de Empleo Temporal.

Mientras que en el caso del sector agrícola –dijo- se han canalizado 200 millones de pesos en apoyo a las y los productores oaxaqueños.

En este sentido, el Mandatario Estatal invitó a las y los oaxaqueños para que se acerquen vía telefónica o electrónicamente a dependencias como las Secretarías de Economía y Turismo, para que puedan canalizar sus peticiones de apoyos económicos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario