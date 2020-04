Ferieros se manifiestan en Oaxaca, se ofrecen para realizar actividades de albañilería y carpintería

El objetivo es obtener recursos para mantener a sus familias, pues por la contingencia se quedaron sin trabajo.



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas se instaló en uno de los cruceros de la capital, para realizar una manifestación peculiar, no pedían obras, no pedían recursos, ni siquiera la manifestación era contra el gobierno, estas personas pedían ser contratados para realizar alguna actividad, para obtener recursos para mantener a sus familias.



Una de las personas dijo que en un principio buscaron el apoyo de las autoridades, les pidieron que se constituyeran y que hicieran su petición de manera formal, sin embargo a más de un mes de que cumplieron con estos requisitos, no les han dado ningún tipo de respuesta.



Incluso ante la desesperación pusieron a la venta las unidades que tienen para mover los juegos mecánicos y las estructuras de sus puestos, y es que estas personas trabajan en una empresa de atracciones, cuya fuente principal de ingresos son las ferias patronales de los pueblos, mismas que fueron suspendidas por la contingencia.



Dijeron que permanecerán en ese mismo punto y por tiempo indefinido, a efecto de que si alguien los desea emplear en algo, sepan dónde encontrarlos y de esta manera obtener un recurso para sus familias, ya que por el momento no cuentan con una fuente de ingresos.



El punto es la avenida universidad, justo frente a una plaza comercial, ahí estarán estos ferieros, esperando que alguien se acerque a ellos para ofrecerles algún trabajo, para de esta manera poder llevar algo de dinero para mantener a sus familias.

