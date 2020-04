Detienen a elemento de la Guardia Nacional en Miahuatlán por intento de robo

Los hechos sucedieron en céntricas calles de la ciudad cuando vecinos dieron la voz de alarma a los policías, quienes lograron detener a Daniel A. T., quien se identificó con una credencial de la Secretaría de la Defensa Nacional y asignado a la Guardia Nacional en ese municipio de la región Sierra Sur del estado de Oaxaca.

Tras su detención fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, los habitantes de Miahuatlán exigieron que se investigado a fondo, pues creen que dicho individuo es el autor de robos de motocicletas y coches en la zona; en caso contrario, aseguraron, acudirán a otras instancias y tomarán otras medidas.



El sujeto fue previamente golpeado y posteriormente entregado a las autoridades policiales.

