Descartan caso confirmado de covid-19, en agencia de Villa de Etla

-Señalan que sí hay una persona internada, pero todo fue debido a una caída

Oaxaca, Oaxaca.- El pasado fin de semana las autoridades municipales confirmaron un caso de covid-19 en una agencia de Villa de Etla, lo que fue descartado por la Agente de la comunidad de Santo Domingo Barrio Bajo, Rosalba Pérez Santiago.

La agente explicó que acudieron al domicilio de la persona, que es un hombre de 49 años de edad y padece una enfermedad crónica, sin embargo la familia le informó que no les han notificado que tiene covid-19; agregó que lo llevaron al hospital civil debido a que sufrió un caída, y posteriormente fue trasladado al hospital de especialidades en donde actualmente sigue internado.

Desde que llegó al hospital permanece en un área aislada, y solo por vía telefónica le informan a la familia sobre los avances de la salud de su familiar, sin embargo hasta el momento a los familiares no les ha notificado que tienen covid-19.

“no hemos recibido ninguna llamada, ni ninguna notificación del sector salud, de igual manera el sector salud no se ha acercado a la familia”; añadió que si el paciente tiene esa enfermedad ya se lo hubieran notificado a la familia para que se haga el cerco sanitario, y así tomar todas las medidas necesarias, debido a que los familiares están haciendo su vida normal.

La agente, pidió a los ciudadanos no señalar a los habitantes de su comunidad, en donde aseguró que hasta el momento no tienen casos de covid confirmados.

