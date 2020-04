Avanza en 85% obra de rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama

-Concluyeron con la introducción de las tuberías y están próximo a iniciar la reposición del concreto

Tuxtepec, Oaxaca.- Un avance importante del 85 por ciento presenta la obra de rehabilitación del drenaje sanitario que el Gobierno Municipal realiza en la calle Aldama, entre las avenidas 5 de Mayo y Libertad, tras haber iniciado el pasado 15 de abril, cumpliéndose hasta hoy 10 días de intensa actividad por parte de trabajadores a cargo de la Dirección de Agua Potable.

En esta acción solventada con recursos del Presupuesto Participativo 2020, se ejerce un presupuesto de 958 mil 688 pesos con 37 centavos, siendo el tercero del paquete de tres que contribuyentes cumplidos eligieron en enero, explicó el director de Agua Potable y Alcantarillado, Carlos Camarillo Prieto.

Dijo que los trabajos que ya se concluyeron son la reparación de las líneas de drenaje así como la del agua potable, por lo que este sábado comenzaron con la compactación y será la próxima semana cuando se inicie la aplicación de concreto para reponer las losas que se afectaron para poder llevar a cabo la introducción de las nuevas tuberías y que únicamente quedará pendiente un espacio de 2 por 2 metros en donde se construirá un pozo de visita.

Carlos Camarillo Prieto mencionó que el personal a su cargo está trabajando para terminar la obra en el menor tiempo posible, dado que la empresa que surte el concreto dejará de laborar, ya que también se alinea a las disposiciones de la Secretaría de Salud y al decreto estatal que se han dispuesto como medida de prevención para evitar un mayor número de contagio del Covid-19.

Indicó que en esta acción que lleva a cabo el Gobierno que encabeza el Presidente Fernando Bautista Dávila se contempló la demolición de concreto y excavación para poder introducir 112.76 metros lineales de tubería del drenaje sanitario, además relleno y compactación correspondiendo estas a la Dirección de Obras Públicas quien llevará a cabo la colocación de 180.42 metros cúbicos de concreto para la reposición de losas.

Agregó que también se repararon 20 tomas de agua potable y 20 tomas de descargas domiciliarias de drenaje sanitario.

