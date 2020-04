Asciende Oaxaca a 117 positivos a COVID-19: SSO

-62 personas han obtenido el alta médica

-Expertos pronostican el 96.4% de incremento en defunciones en la entidad, para la primera semana de mayo de no seguir con las indicaciones sanitarias

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de abril de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SS0) dieron a conocer que en el estado se notificaron 11 casos nuevos de COVID-19, de acuerdo con el comunicado técnico diario del avance de la pandemia, con esta cifra la entidad llega a 117 pacientes positivos al coronavirus.



El secretario de Salud del Estado, Donato Casas Escamilla informó que de los 11 pacientes reportados este lunes 27 de abril, cinco corresponden a Valles Centrales, cuatro a la Mixteca y dos a Tuxtepec, por lo que las zonas urbanas continúan concentrando el mayor número de contagios.



Indicó que del total de confirmados, 62 personas ya se recuperaron del padecimiento y se mantiene el reporte de 15 lamentables defunciones. Así también, de las 651 pruebas aplicadas a personas con sintomatología relacionada a COVID-19, 515 dieron negativo y 19 permanecen como sospechosos de portar el virus.



Respecto a los pacientes que han recibido alta médica, 43 pertenecen a Valles Centrales, siete a la Mixteca, cinco a la Costa, cuatro a Tuxtepec, dos al Istmo de Tehuantepec, y uno a la Sierra (Norte), señaló el también titular de los SSO.



Conforme al reporte de personas sospechosas de contagio, dijo que seis son del Istmo de Tehuantepec, cinco de Valles Centrales, cuatro de la Mixteca, tres de Tuxtepec y uno de la Sierra (Norte).



Advirtió que con base en la información actual y la experiencia clínica, los adultos mayores y las personas de cualquier edad con afecciones subyacentes, corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de esta patología vírica. Por lo que advirtió que de no tomarse en serio las acciones de Sana Distancia y la estrategia Quédate en Casa, se estima un incremento en el número de víctimas fatales a causa de la pandemia.



Explicó que de acuerdo a los expertos y a la aplicación de un modelo de tendencia exponencial, si continúan las mismas condiciones que han prevalecido en los últimos días, se pronostica que se alcancen las 61 defunciones en los primeros días del mes de mayo del presente año, es decir, un incremento del 96.4%.



Finalmente, señaló que hasta el momento no existe medicina ni tratamiento para el nuevo coronavirus, ante lo cual, insistió en la importancia del asilamiento domiciliario para reducir la velocidad de los contagios, el incremento de personas hospitalizadas y por ende las muertes por este virus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario