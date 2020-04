Anuncian créditos por 12 mil mdd para 30 mil Mipymes

El Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest anunciaron el lanzamiento de un programa para dar créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas de México.

El acuerdo cuenta con el respaldo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y permite a las MiPymes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas.

Por parte de BID Invest, que busca la expansión, aceleración y democratización del acceso al crédito para las MiPymes que conforman las cadenas de valor de grandes empresas, el objetivo es construir un programa de 3 mil millones de dólares en líneas de crédito en modalidad de factoraje inverso, que complementen las líneas de este tipo de programas que BID Invest ya tiene en México.

BID Invest buscará la colaboración y apoyo de la banca comercial local, inversionistas internacionales y de la banca de desarrollo, para movilizar recursos adicionales con el objetivo de ampliar las líneas de factoraje inverso.

La movilización de recursos, a través de préstamos y garantías, resulta fundamental para conseguir más financiamiento disponible para las MiPymes, generando un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país.

