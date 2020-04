Confirman como positivo de covid19, señora que murió el viernes en Tuxtepec

Tuxtepec incrementan en Tuxtepec 4 casos mas

Se reporta la muerte de otro paciente que se podría confirmar por la noche

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- La mujer de 55 años que falleció la madrugada del pasado viernes en el IMSS de Tuxtepec originaria de Buenos Aires el Apompo, fue confirmada hoy como positivo de covid19, así lo informó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de esta ciudad.

En conferencia de prensa conjunta con el presidente municipal Fernando Bautista Dávila, el representante de los Servicios de Salud de Oaxaca dijo que los resultados de laboratorio confirmaron que la mujer murió de covid 19 y que lamentablemente tienen un reporte de otra persona fallecida que se podría confirmar en la noche.

Con la confirmación del positivo de este fallecimiento, en Tuxtepec hay oficialmente 3 muertes y se han registrado en las ultimas horas 4 casos positivos mas.

Por ello tanto el Presidente Municipal como el Jefe de la Jurisdicción pidieron a la población que tomen las medidas de sana distancia y que en la mayor parte de lo posible se queden en casa.



