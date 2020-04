Zaachila registra primer caso de Covid-19

El H. ayuntamiento de Villa de Zaachila, en coordinación con los Servicios de Salud de Oaxaca, dieron a conocer este viernes 24 de abril, que ha sido confirmado el primer caso de covid-19 en el municipio.

El Presidente Municipal de Villa de Zaachila, Castulo Bretón Mendoza, confirmó el primer caso y se sabe que es una joven de 26 años, quien esta recibiendo atención médica en el Hospital General de Zona número 1 del IMSS en la capital del Estado.

Debido a este caso, se exhorto a la ciudadania a intensificar las medidas para evitar la propagación de este virus, tomando medidas como el uso obligatorio de cubrebocas en la vía pública, mercados y transporte público, así como también se limitará el tránsito de las personas en el municipio de 5:00 am a 8:00 pm

