Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca se suma a trabajos de prevención por COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de abril de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO) se sumará a los trabajos que la Administración Estatal realiza en materia de prevención por el coronavirus COVID-19.

El mensaje con medidas de prevención para evitar la propagación del virus, se estará reproduciendo a las 17:00 horas en los 13 altoparlantes ubicados estratégicamente en la capital del estado.

Cabe destacar que estas acciones no interrumpen las actividades propias del SASO. Por lo que, en caso de un sismo, el anuncio de las medidas preventivas se cortará y de manera inmediata se escuchará el alertamiento sísmico.

