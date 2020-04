Se accidentan repartidores, en carretera a San Luis Amatlán

-Durante su recorrido de rutina se volcó la unidad, dejando sin vida a una persona y otra más lesionada.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Sobre la carretera que conduce a San Luis Amatlán en la Sierra Sur oaxaqueña, la aparatosa volcadura de un camión repartidor de refrescos de la empresa Coca Cola, dejó como saldo una persona sin vida quien fuera el ayudante que viajaba como copiloto en este vehículo.

El conductor de esta unidad solo salió con lesiones leves y fue trasladado al IMSS de Miahuatlán siendo dado de alta enseguida tras no presentar heridas graves, pero su acompañante no corrió con la misma suerte ya que falleció más tarde en este mismo nosocomio, de la ciudad de Mihuatlán en la Sierra Sur de Oaxaca.

En el lugar, autoridades dieron rápido auxilio y traslado a las personas que viajaban a bordo de esta camioneta, dejando en la carpeta asfáltica parte de los productos que transportaban en su recorrido.

