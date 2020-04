Reportan en Juchitán, primera agresión a médico

Claudia Ortega

Juchitán de Zaragoza.- El Director del sanatorio de Cheguigo, dio a conocer la primera agresión en contra de un médico de ese nosocomio.

La agresión se dio cuando un sujeto, el cual fue captado por las cámaras de seguridad de la clínica, arrojara huevos en contra del automóvil del médico, provocando con ello daños materiales de consideración en la unidad de motor.

El Director dio a conocer que el hecho ya fue reportado a las autoridades correspondientes, para que tomen cartas en el asunto y puedan proceder contra quien realizó esta lamentable acción.

Recalcó que es lamentable que sucedan este tipo de situaciones, cuando el personal de salud, médicos y enfermeras, solo están cumpliendo con su labor y son los que se encuentran en

la primera línea de atención ante esta pandemia.

Cabe mencionar que hace poco fue aprobada una reforma al código penal por los Diputados locales del congreso de Oaxaca, en donde podrían poner una pena de cárcel hasta de 10 años a quien agreda a personal de salud.

