Refuerzan vigilancia en la ciudad y centros comerciales para garantizar la tranquilidad de todos

-Hasta 6 años de cárcel a quienes realicen saqueos o robo, advierte el Gobierno Municipal

Tuxtepec, Oaxaca.- Los cuerpos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno mantienen estricta vigilancia en la ciudad para salvaguardar el orden, garantizar la seguridad de los establecimientos comerciales y de las personas que acuden a estos, ante la promoción en redes sociales de saqueos a negocios con actividades esenciales que están abiertos al público.

La Comisaría Municipal de Seguridad Pública informó que de manera coordinada con la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizan rondines de vigilancia en el centro de la ciudad y principalmente en los centros comerciales declarados esenciales para evitar cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Dijo que toda persona que sea sorprendida cometiendo alguna acción fuera de la ley será detenida y castigada conforme a derecho, sin distinción alguna.

Nadie tiene el derecho de infringir la ley y violentar la paz social, las medidas que se están tomando por decreto estatal para prevenir la propagación del coronavirus se tienen que seguir, y el cierre de los negocios con actividades no esenciales se tiene que realizar porque es una ordenanza gubernamental, subrayó.

Por su parte el área jurídica del Gobierno Municipal enfatizó que de acuerdo al Código Penal, establece que: quienes incurran en actividades de saqueo (robo) se les castigará hasta con 6 años de prisión.

En tanto invitó a la ciudadanía a mantener el estado de derecho porque las autoridades competentes sancionarán a quienes cometan actos fuera de la ley. Asimismo llamó a denunciar conductas ilícitas en medios electrónicos, al teléfono: 01 951 501 50 45 ext. 53310 y 32063 para que la policía cibernética realice la investigación correspondiente y se pueda castigar al infractor.

