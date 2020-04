Propondrá gobierno de Tuxtepec a dueños de locales que condonen renta a comerciantes

En cambio el ayuntamiento condonará el pago de impuestos municipales a los propietarios.



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila, informó a un grupo de comerciantes que lo abordó que dialogará con los propietarios de los locales, que les perdonen un mes de renta, como gratificación, el gobierno municipal les condonará el pago de impuestos.



El edil dijo que esta acción es una propuesta que presentará a los dueños de los locales comerciales, debido a que muchos de ellos tendrán que cerrar sus puertas durante la contingencia sanitaria, con esta medida se busca ayudar al sector comercial, que es uno de los más fuertes del municipio.



Bautista Dávila les aclaró que esta es apenas una propuesta y espera que sea bien aceptada por los dueños de los locales del centro de la ciudad y consiste en que se le condone un mes de renta a los comerciantes y empresarios, a cambio de que el ayuntamiento haga lo propio en cuanto a los impuestos que pagan al mismo.



Este anuncio lo hizo durante un diálogo que tuvo el edil con comerciantes, quienes lo abordaron al término de la conferencia de prensa que dio en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria, en dónde se confirmó la muerte de una persona por Covid-19 y una más que presentaba síntomas y que apenas le tomaron las muestras.

