Juchitán: Comerciantes inconformes por cierre de comercios no esenciales ante covid-19

Redacción

Este viernes 23 de abril, se llevo a cabo el cierre de comercios no esenciales en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, habiendo comerciantes inconformes con esta medida que fuera anunciada el pasado jueves por el titular de la Dirección de Salud Municipal, Heber Vidal Sánchez.

Según reportes esta misma tarde, se registró un desacuerdo entre policías y comerciantes, luego de que se ordenó cerrar sus negocios y estos se resisten a seguir esta medida.



El gobierno que encabeza el Presidente Emilio Montero, anunció la suspensión inmediata de todo comercio no esencial, tanto establecido, como el realizado en vía pública, así como también la clausura de establecimientos y el retiro de puestos de comerciantes que no acaten estas medidas, ante el inicio de la fase 3 por el covid-19.

