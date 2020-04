Instrumenta IEEPO acciones específicas para el próximo pago de nómina vía cheque

-El procedimiento se realizará en las regiones el 28 y 29 de abril, siguiendo los protocolos sanitarios establecidos y de igual manera, pero en orden alfabético, en Valles Centrales los días 28, 29 y 30 de abril.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de abril de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informa a las y los trabajadores al servicio de la educación, que en su mayoría voluntariamente han decidido cobrar mediante cheque y acuden a la pagaduría ubicada en San Felipe del Agua, que el trámite y atención correspondiente a la quincena ocho de este año, se realizará con base a una calendarización por inicial de apellido en orden alfabético.

Lo anterior, por indicaciones del director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, con la finalidad de evitar aglomeraciones en esa área y en cumplimento a los protocolos sanitarios decretados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, así como a la normativa emitida por las Secretarías de Salud federal y estatal, derivado de la pandemia por COVID-19.

La autoridad educativa hace del conocimiento de las y los trabajadores de la educación de los Valles Centrales, que en la pagaduría de San Felipe del Agua, la entrega de cheques conforme al calendario organizado en orden alfabético, comenzará el 28 de abril con la inicial del apellido paterno de la A a la G; el miércoles 29 se atenderá el bloque de la H a la O y el 30 de abril de la P a la Z.

Por su parte, este procedimiento se efectuará respetando los mismos protocolos sanitarios en las diferentes pagadurías de las otras regiones de la entidad durante los días 28 y 29 del presente mes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Para ello, únicamente por esta ocasión, sólo deberán presentar la copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

En ambos casos, se exhorta a las y los trabajadores de la educación a usar cubrebocas, cumplir con las medidas de prevención que se les indiquen y guardar entre sí un metro y medio de distancia en la fila de espera.

Unidos en la sana distancia, nos cuidamos todas y todos.

