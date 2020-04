Dávila llama a cerrar filas contra el coronavirus

-El Presidente Municipal de Tuxtepec y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, confirman segundo deceso de paciente con coronavirus y se podría oficializar una tercera víctima

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En conferencia de prensa el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila, y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Moisés Montalvo Asprón, dieron a conocer que hasta el día de hoy en la región de Tuxtepec se contabilizan 8 casos confirmados de Covid-19, 5 de ellos son pacientes de Tuxtepec y los 3 restantes corresponden a Loma Bonita, Chiltepec y San Miguel Soyaltepec, más 2 decesos.

En voz del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, se explicó que en la región de la Cuenca del Papaloapan se han reportado 42 notificaciones de casos de Covid-19, de los cuales 30 están descartados, 4 sospechosos, 8 confirmados, 4 recuperados, la defunción de 2 contagiados a los que se sumaría uno más que ocurrió la madrugada de este viernes con los síntomas compatibles del coronavirus pero que será hasta la tarde cuando se tengan los resultados y sería entonces cuando se podría oficializar.

Las autoridades enfatizaron que en Tuxtepec los casos confirmados son: 2 en la comunidad de Mazín Chico, 1 en la colonia María Luisa, 1 en la colonia El Castillo y 1 más en la colonia La Rosalía, este último es un masculino que se encuentra en su domicilio en cuarentena, también dieron a conocer que se tienen reportes de 1 caso en Loma Bonita, 1 en Chiltepec y 1 más en San Miguel Soyaltepec.

Indicaron que actualmente se tienen internados en la región 6 pacientes, de ellos 2 sospechosos en espera de los resultados para confirmar o descartar si es o no Covid-19, de los cuales 1 presenta un cuadro moderadamente grave y el otro en estado grave con pronóstico reservado.

Al hacer uso de la palabra, el Presidente Fernando Bautista Dávila reiteró el llamado a los tuxtepecanos para que hagan conciencia de que, “el virus letal del Covid-19 ya está entre nosotros, en nuestras calles y a la puerta de nuestros hogares y se puede contraer en el lugar menos pensado”, por eso el endurecimiento de las medidas de prevención decretadas por el Gobernador Alejando Murat que se comenzaron a aplicar en Tuxtepec con el cierre obligatorio de negocios no esenciales y el retiro de vendedores ambulantes de las calles de la ciudad.

Pidió a la población hacer un esfuerzo para acatar las recomendaciones, y así esta manera acortar el plazo de la cuarentena, “porque si en Tuxtepec ya no hay más contagios o decesos, poco a poco podremos retomar las actividades formales de nuestro municipio”.

