Confirman muerte de sospechoso de covid19 en Tuxtepec, sería el tercer fallecido

Es una mujer de Buenos Aires el Apompo de 55 años

Llegó grave al Imss este jueves y falleció en la madrugada

Van a sepultarlo con el protocolo de coronavirus

Sería la víctima 12 en el estado.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- El jefe de la jurisdicción sanitaria numero 3 de esta ciudad, Moisés Montalvo Asprón, confirmó que la madrugada de este viernes falleció una persona en el hospital del IMSS de esta ciudad, con todos los síntomas de covid19, sin embargo aún no tienen resultados de los estudios, pero se procederá a su inhumación con el protocolo correspondiente.

De acuerdo con la información la paciente llegó ayer en mal estado de salud con todos los síntomas de covid, por lo que se le tomó la muestra y se le dió el tratamiento correspondiente pero lamentablemente falleció en la madrugada de hoy sin que aún haya resultado de la prueba.

El representante de los Servicios de Salud de Oaxaca dijo que cumplía con todos los síntomas y la sospecha es alta, por lo que van a proceder a inhumarlo conforme al protocolo de coronavirus, es decir en las próximas horas.

Explicó que en unos días estarán en posibilidad de confirmar o descartar el caso de acuerdo con los resultados de las pruebas, sin embargo no pueden arriesgarse a sepultarlo de otra manera por seguridad de la población.

