Cerco sanitario en zócalo de Oaxaca, sólo duró un día

-Nuevamente las personas pueden ingresar al zócalo capitalino

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que este jueves elementos de la policía municipal de Oaxaca de Juárez en coordinación con la policía estatal, cerraran los accesos al zócalo capitalino para evitar aglomeraciones, hoy de nueva cuenta las personas han podido ingresar.

Y es que en un recorrido, se constató que la policía ya no se encuentra en la zona y las personas nuevamente se encuentran en las jardineras y paseando, por lo que poco les duró el gusto de este cerco sanitario.

Por otro lado, se pudo observar también que algunos de los aseadores de calzado, continúan sus actividades en el zócalo.

Así mismo los ambulantes triquis que se encontraban en los bajos del palacio de gobierno y los que son Integrantes de la Unión de Artesanos Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), han retirado su mercancía por lo que solo quedaron las estructuras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario