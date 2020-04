Causa COVID-19 dos fallecimientos más, suman 11 en todo el estado: SSO

-Los decesos corresponden a Valles Centrales y Tuxtepec

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 24 de abril de 2020.- Oaxaca registró el jueves 23 de abril, dos fallecimientos más relacionados a COVID-19, por lo que a la fecha se han contabilizado un total de 11 personas que desafortunadamente han perdido la vida.

El titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, reportó que una de las víctimas de la pandemia, es un varón de 68 años de edad, originario de Oaxaca de Juárez, quien presentó síntomas respiratorios el pasado 15 de abril; fue ingresado al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), el martes 21 y aún con los esfuerzos médicos, no logró superar la enfermedad y falleció el jueves.

Detalló que el otro fallecimiento, corresponde también a una persona del sexo masculino, de 56 años, oriundo del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con diagnóstico de diabetes mellitus, quien era atendido por el equipo médico del nosocomio general de la localidad, desde el pasado 17 de abril y que debido a las complicaciones por las patologías subyacentes que presentaba, perdió la vida tras seis días de estar hospitalizado.

En este sentido, el funcionario lamentó los fallecimientos de las personas afectadas por esta crisis sanitaria, ante lo cual pidió a las y los oaxaqueños a solidarizarse y tomar con responsabilidad las medidas precautorias para reducir la cantidad de pacientes en los hospitales, y así evitar que más personas pierdan la vida a causa de este virus altamente contagioso.

Finalmente, dijo que el escenario más crítico de la pandemia está llegando a tierras oaxaqueñas, por ello se necesita de la suma de todas y todos para proteger principalmente a los grupos de la población más vulnerables, y reiteró el llamado urgente al aislamiento domiciliario estricto, como la estrategia más eficaz para mantenerse a salvo de contagios.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario