Abogados de Oaxaca, claman apoyo económico del Gobierno para subsistir

-Plantean que la SCJN reinicie actividades

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Abogados independientes reunidos frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Oaxaca, exigen sean incluidos en los programas de apoyo que ha anunciado el gobernador Alejandro Murat, con motivo de la contingencia del COVID-19.

El apoyo mínimo considerado es de 30 mil pesos mensuales para aproximadamente 300 abogados litigantes, precisó Gustavo Cruz López, y Ángel García García, quienes hicieron uso de la voz.

Asimismo, manifiestan que la SCJN reactive cuanto antes las actividades jurídicas para atender a la sociedad en su conjunto, por la multiplicidad de situaciones que plantean la acción de la justicia, como laborales y crediticias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario