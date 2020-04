Reportan segundo fallecido por covid19 en Tuxtepec

Se trata el paciente originario de Mazín Chico

El deceso ocurrió la tarde noche de este jueves

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oax.- Un segundo fallecimiento por covid 19 se reportó la noche de este jueves en el municipio de Tuxtepec. Se trata del paciente originario de Mazín Chico, una comunidad cercana a la cabecera municipal.

De acuerdo con información de fuentes de la Secretaría de Salud, el deceso ocurrió la tarde noche de este día en el Hospital Regional de Tuxtepec, pero hasta las 10 de la noche aún no aparecía en la plataforma del Gobierno debido a la hora del deceso.

Con este es el segundo fallecimiento en esta ciudad, el primero ocurrió el pasado martes, y se trató de una persona de 70 años originario de la ciudad de Tuxtepec y vecino de la colonia María Luisa.

El corte de este jueves indica que en Oaxaca hay 87 casos positivos, en la cuenca 8 casos de los cuales 5 están en Tuxtepec, es decir también se incrementó en uno la cifra.

Este día el Gobierno de Oaxaca anunció medidas mas fuertes de confinamiento y en la ciudad de Tuxtepec hubo operativo en coordinación de la Guardia Nacional, para hacer que cerraran los comercios no esenciales y retirar a los vendedores ambulantes.

