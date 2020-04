Operadores de transporte turísticos en Oaxaca, claman a gritos apoyo económico

-Acusan que los dueños de agencias de viajes, les dieron la espalda

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de 45 días sin trabajo, un grupo no mayor a 40 personas que aseguran ser choferes de unidades de turismo, marcharon por diferentes calles del zócalo de la ciudad oaxaqueña, para visibilizar la banca rota en la que los ha dejado esta pandemia mundial del Covid-19.

Luego de las medidas declaradas por los servicios de salud, de cerrar los centros turísticos para frenar el contagio de COVID-19, los chóferes señalaron que ya no tienen que comer.

Por tanto, los 60 chóferes que conforman esta unión de operadores en Valles Centrales, hacen una petición de Ayuda toda vez que ya hicieron llegar escritos a la secretaría de turismo y economía, pero a la fecha no han tenido respuestas favorables y solo reciben trabas.

En cuanto al apoyo de sus patrones, dijeron que estos les han dado la espalda, toda vez que no cuentan con un contrato que los respalde “solo cuando hay trabajo nos llaman, si laboramos nos pagan sino, no comemos”, apuntó uno de ello mientras sostiene su cartulina con sus demandas.

El apoyo económico que exigen, es de tres meses de sueldo que normalmente perciben a lo que aseguraron que ellos ganan 9 mil pesos mensuales.

Cabe mencionar que este grupo, marchó de la fuente de las 8 regiones hasta palacio de gobierno, apoyados por una patrulla del municipio de Oaxaca de Juárez quienes le proporcionaron gel antibacterial y ayudaron a que los manifestantes guardarán su sana distancia,

Posteriormente una comisión fue recibida en palacio de gobierno.

