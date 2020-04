La mitad de muertes en Europa por covid-19 se registraron en asilos

El Universal

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que hasta la mitad de las muertes por coronavirus en Europa se registraron en asilos, y calificó la situación de “tragedia inimaginable”.

En una conferencia de prensa, el doctor Hans Kluge señaló que se extraía una “imagen profundamente preocupante” del impacto del COVID-19, la enfermedad causada por el virus, en los asilos, donde la atención “a menudo ha sido descuidada”.

Según Kluge, el personal médico de estos centros suele estar sobrecargado de trabajo y mal pagado y pidió que se les den más equipos de protección y apoyo, describiéndolos como los “héroes no reconocidos” de la pandemia.

Aunque algunos países europeos parecen haber estabilizado o reducido el número de contagios, la pandemia está lejos de terminar, añadió Kluge.

Cerca de la mitad del total de contagios y muertes por el virus estaban en Europa y, en la última semana, los casos aumentaron en el este, apuntó Kluge citando a Rusia, Turquía y Ucrania.

La OMS enviará pronto equipos a Bielorrusia, Turkmenistán y Tayikistán para impulsar sus medidas de control, agregó.

