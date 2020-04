Confirma Murat Novena victima de Covid en la entidad, se trata de una niña de 3 años

Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- En conferencia la mañana de este jueves el gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, confirmó la novena muerte en la entidad por COVID19, se trata de una niña de 3 años.

Según reportes la pequeña era originaria de San Pedro Pochutla, en la región de la Costa.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO), presentaba algún tipo comorbilidad por ser una paciente inmunodeprimida, es decir que su sistema inmunológico se encontraba debilitado para enfrentar al nuevo coronavirus.

El deceso ocurrió en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña Doctor Guillermo Zárate Mijangos.



