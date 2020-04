Con guardias especiales atienden Oficialías del Registro Civil de Oaxaca

-Solo se realizan inscripciones de nacimiento en infantes con referencia hospitalaria y defunciones

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 de abril de 2020. – Como lo instruyó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el director del Registro Civil, Christian Hernández Fuentes puso en marcha desde el inicio del Plan de Contingencia Estatal por la pandemia de coronavirus horarios de atención especiales en las Oficialías de Oaxaca para no interrumpir el servicio a las familias oaxaqueñas.

Hernández Fuentes explicó que las guardias especiales están vigentes en la 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta y 6ta Oficialías del Centro. “Los usuarios pueden acudir con la seguridad de que el servicio les será otorgado y que estarán en un ambiente seguro para evitar la propagación del virus, con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud de Oaxaca y a fin de evitar la conglomeración de personas”, dijo el director del Registro Civil.

Cada oficialía cuenta con un rol de guardia por lo que el público puede acudir a partir del sábado 25 de abril al viernes 1 de mayo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas a la 6ta Oficialía, ubicada en la calle de García Vigil 602, colonia Centro; los únicos servicios que se realizan son inscripción de nacimiento para infantes con referencia hospitalaria e inscripciones de defunción.

Mientras que del sábado 2 al 8 de mayo el servicio se otorgará en la 1ra Oficialía ubicada en la calle de Armenta y López 1028, colonia Centro; del 9 al 15 de mayo serán atendidos los usuarios en la 2da Oficialía, con sede en la misma dirección; asimismo, del 16 al 22 de mayo en la 3ra Oficialía; mientras que del 23 al 29 de mayo la atención será en la 4ta oficialía ubicada la calle General Vicente Guerrero S/N, colonia Miguel Alemán (a un lado del DIF Estatal).

Para el viernes 24 de abril, la atención a las y los oaxaqueños que viven en la zona centro será en la 5ta Oficialía, ubicada en Calzada Porfirio Díaz 405 colonia Reforma, con un horario de atención de 10:00 a 14:00 horas.

Los horarios de las guardias especiales están a disposición de los usuarios en cada sede, y los servicios que se reanudarán una vez decretado el regreso a las labores normales en el Registro Civil son: aclaración de actas, registro extemporáneo, divorcios y adopciones, así como las bodas a domicilio y en las 142 oficialías.

También se hará extensiva la información a la ciudadanía cuando se reanuden las actividades en las sedes de García Vigil 602, colonia Centro; Archivo Central, ubicada en la calle Violetas 914, colonia Reforma; y en la calle Armenta y López 1038, esquina con Periférico.

El director del Registro Civil agradeció la colaboración de las y los oaxaqueños para alcanzar el objetivo, “que al final de esta contingencia estemos todos y todas, y podamos construir un mejor Oaxaca juntos”.

