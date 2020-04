Aplican operativo en centro de Tuxtepec para cerrar comercios y retirar ambulantes

Un grupo de ambulantes se rehúsa a acatar las medidas del Gobierno.

Elementos de la Guardia Nacional apoyan al Gobierno Municipal

Tuxtepec, Oax.- Cientos de elementos de la Guardia Nacional, Policía Vial, Policía Estatal y Policía Municipal, iniciaron poco despues de las 10 de la mañana de este jueves un operativo para cerrar los comercios que no sean de actividades esenciales y retirar a los cientos de puestos ambulantes como medida preventiva sanitaria por el covid 19.

Los elementos policiacos acompañan a los funcionarios y trabajadores del gobierno municipal de Tuxtepec que están visitando cada uno de los comercios que no son esenciales y les invitan a que bajen sus cortinas y en el caso de venta de alimentos que solo sea para llevar.

Por otro lado otros contingentes de policías están retirando a los vendedores ambulantes de diversas calles del centro, quienes la noche anterior habían acordado con el Gobierno Municipal retirarse para apoyar a las autoridades en la contingencia.

Sin embargo parece ser que los líderes ambulantes no convencieron a todos sus agremiados y en algunos puntos de la ciudad se han presentado enfrentamientos verbales e incluso empujones con las autoridades, pues no quieren retirarse bajo el argumento que no tienen recursos y dependen de sus ventas.

Mientras tanto el contingente de elementos de la Guardia Nacional recorre la avenida Independencia y se prepara para recorrer todas avenidas y calles a fin de lograr que la mayor parte de comercios cierre y evitar asi la movilidad de las personas ahora que se ha entrado en la fase 3 de la pandemia.

El Presidente Municipal Fernando Bautista Dávila anunció la noche de este miércoles mediante una conferencia de prensa que se había llegado al acuerdo con los ambulantes de retirarse y que se invitaba al comercio a cerrar sus cortinas, para lo cual iniciaría el operativo este jueves.

Por su lado el Gobernador del Estado también informó en conferencia de prensa esta mañana desde Palacio de Gobierno que se cerrarán en las principales ciudades del estado, el acceso a las calles del centro para disminuir aún mas la movilidad.

Elementos de la Guardia Nacional en el operativo para cerrar el centro de la ciudad de Tuxtepec

Polcía Municipal también participa en el operativo, en la imagen se aprecian comercios cerrados en la avenida independencia.

Otra imagen de la Guardia Nacional en el operativo en Tuxtepec

Algunos comercios optaron por poner una cadena en su entrada y solo vender a personas desde la banqueta

Un grupo de ambulantes en la esquina de la calle Matamoros con 5 de mayo se resisten a retirarse.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario