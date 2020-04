Urge reducir la movilidad de las personas para evitar la propagación de COVID-19 en los 570 municipios: SSO

-Oaxaca registra 72 casos positivos y ocho decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 21 de abril de 2020.- De acuerdo con la actualización diaria que realizan los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), desde que comenzó la contingencia y hasta este martes 21 de abril, se han detectado 72 casos positivos de COVID-19 y ocho lamentables decesos.



El titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, informó además que en el último corte epidemiológico se han realizado 510 pruebas a personas con síntomas compatibles a esta patología, de este universo 414 han dado negativo al virus, 24 se encuentran en espera de resultados y 38 pacientes se han recuperado de la enfermedad, lo que representa el 36% del total de casos positivos.



Respecto a la distribución de notificaciones por Jurisdicción Sanitaria, mencionó que Valles Centrales concentra 45 casos, seguido por la Mixteca con 11, Costa y Tuxtepec registran seis pacientes, respectivamente, Istmo de Tehuantepec con tres casos y la Sierra (Norte) se mantiene con una notificación.



Casas Escamilla mencionó que la presencia del coronavirus se ha esparcido en 33 municipios del territorio oaxaqueño – sin contar la notificación procedente de Puebla que se cargó a la entidad-.



Dentro de la gráfica de incidencia por edad, el funcionario enlistó que se ha reportado un caso en edades de 1 a 4 años, uno más de 15 a 19 años, seis en edades de los 20 a 24 años; así como 26 casos en personas de 24 a 44 años, siete en edades de 45 a 49 años, 14 de 50 a 59 años; al igual que cinco casos en pacientes de 60 a 64 años y 12 más en personas de 65 años y más.



Por la condición clínica de las personas confirmadas, señaló que el número de hospitalizados representa el 23% (17 casos) y ambulatorios el 76.4 % (55 casos). De este global el 54% corresponde al sexo masculino y el 46 % al femenino.



En este sentido, puntualizó que la pandemia de COVID-19 y la incidencia de mortalidad, están relacionas a la gran epidemia de obesidad, diabetes, hipertensión, y distintas enfermedades crónicas degenerativas, que muchos oaxaqueños padecen; por lo que confirmó que, de las ocho defunciones reportadas -seis hombres y dos mujeres- el 100% presentaban una comorbilidad asociada.



Explicó que ante la declaración de la Fase 3 de la pandemia, se debe enfatizar en las recomendaciones de sana distancia, de higiene y limpieza, resguardo en casa, uso obligatorio de cubrebocas en el transporte y espacios públicos.



Así como el aislamiento social, principalmente en las personas adultas mayores, menores de cinco años, embarazadas y los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, pues son la población más vulnerable por este virus.



Respecto a las acciones de la Fase 3, el subsecretario general de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que en este escenario se intensificarán las medidas implementadas durante la Fase 2 como: guardar la sana distancia, suspensión de eventos en espacios públicos cerrados y eventos públicos en lugares abiertos como playas, plazas comerciales, parques y otros.



Además, se mantendrá la suspensión de las clases en todos los niveles educativos, y se reforzará la estrategia Quédate en Casa, el uso obligatorio del cubrebocas, así como las actividades preventivas de higiene.

