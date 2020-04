Suspenderán corridas en zona mazateca por Covid-19

-Remitieron un oficio a todas las terminales y empresas para que suspendan el servicio de manera temporal.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- Los municipios dela zona mazateca, tuvieron una reunión este martes, en dónde acordaron entre otras cosas, suspender las corridas, para ello enviarán un oficio a las empresas y terminales de la zona, el documento va firmado por todos los presidentes municipales que asistieron a dicha reunión.

Otros de los acuerdos son que realizarán aportaciones económicas para la adquisición de insumos, llantas para la pipa del hospital y para cubrir otras carencias, visitarán y exhortarán a los presidentes municipales que no han asistido a las reuniones, para que se sumen a las acciones que están determinando ante la declaratoria de fase 3.

También establecerán un plan de acción intermunicipal para colocar filtros sanitarios y de seguridad en la zona mazateca, cada municipio deberá aportar recurso humano para esta acción y determinar los puntos en dónde se instalarán dichos filtros, asimismo pedirán al gobierno federal y estatal para que brinden su apoyo a la brevedad.

Estas acciones las tomaron luego de que se confirmó un deceso porCovid-19 en el municipio de San José Tenango, mismo que confirmado por el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca Donato Casas Escamilla, en el informe que rinde por las noches.

