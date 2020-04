Suman 80 casos positivos de COVID-19 en Oaxaca

-Reitera SSO el llamado a quedarse en casa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 22 de abril de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), han contabilizado hasta este miércoles 22 de abril, 80 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente ocho defunciones.

El titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, expresó que de los ocho nuevos casos registrados de este virus en las últimas 24 horas, tres corresponden a hombres de los Valles Centrales, dos a hombres y una mujer de la Mixteca y una mujer de la Costa.

Asimismo informó que de los 539 casos notificados a la fecha, 437 son negativos, 22 están en proceso de resultado por el laboratorio y 44 se han recuperado, de los cuales 33 son de la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales, cuatro de la Mixteca, tres de la Costa, dos de Tuxtepec, uno del Istmo y uno de la Sierra Norte.

En este sentido, el responsable de la política sanitaria en el estado reconoció el trabajo del personal que se encuentra en todas las unidades médicas del sector, ya que con su esfuerzo y dedicación han logrado que los pacientes restablezcan su salud, como el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO), donde fue dado de alta un paciente que había permanecido en estado grave.

Casas Escamilla dio a conocer que desde el pasado 26 de marzo se instaló el Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud (CAT-UIES), con cinco líneas y 10 extensiones, a través de las cuales se han atendido mil 498 llamadas.

Adelantó que de las llamadas atendidas, 241 han sido referidas a centros de salud, 41 a hospitales, 42 recibieron seguimiento por una brigada epidemiológica y el resto se trata de solicitudes de información sobre el COVID-19.

De esta manera, el funcionario invitó a las personas que tengan dudas sobre el COVID-19, a comunicarse al número telefónico: 800 770 84 37 del CAT-UIES, donde encontrarán información referente al nuevo coronavirus, así como atención oportuna y eficaz sobre las medidas preventivas y orientación sobre atención médica, en un horario de lunes a domingo, las 24 horas del día.

Finalmente el titular de los SSO, exhortó a la población a cuidar de sus familiares quedándose en casa, y en caso de salir a comprar insumos básicos, designar a una sola persona como parte de la Sana Distancia; utilizar cubrebocas; lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel, esto para evitar el incremento de contagios y disminuir la curva de la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario