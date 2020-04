Sostiene Irineo Molina reunión virtual en materia de infraestructura hospitalaria

-Participaron SHCP y Secretaría de Finanzas de Oaxaca

El diputado federal Irineo Molina Espinoza sostuvo una reunión con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Secretaría de Finanzas de Oaxaca con la intención de trabajar temas de infraestructura, entre los que destacan proyectos estratégicos del Gobierno del Estado y Proyectos de Salud como son el Centro de Salud de San Bartolo en Tuxtepec, Vega del Sol en Jacatepec, así como el Hospital de Huajuapan de León.

Ante la situación que se vive en el país por el COVID-19, para el diputado federal Irineo Molina es apremiante tratar los temas de infraestructura hospitalaria, por ello se presentaron varias obras a la SHCP en la cartera de proyectos para que tanto el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional lo contemplen en el ejercicio 2020.

En la reunión virtual participó además del diputado federal Irineo Molina Espinoza, el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP, Víctor Mojica, así como Adrián Noriega Cornejo, Subsecretario de Plantación e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca.

