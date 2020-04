Regreso presencial a clases en Oaxaca será privilegiando la salud y la vida: Francisco Ángel Villarreal

-Lo primero es salvar vidas para estar todas y todos en el reinicio del ciclo escolar, afirmó el Director General del IEEPO.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 22 de abril de 2020.- El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal afirmó que el regreso presencial a clases en la entidad será con apego a las disposiciones sanitarias, los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y tomando en cuenta a todos los actores educativos en las regiones y municipios.

A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, Ángel Villarreal, externó su amplio reconocimiento a la labor de maestras y maestros del estado; al tiempo de reiterar el compromiso del IEEPO con la educación y su responsabilidad de preservar la salud y la vida de la comunidad escolar, respetando los protocolos y las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, necesarios en estos momentos de contingencia que vive el país derivado de la pandemia por el COVID-19.

Manifestó también que Oaxaca mantiene una fluida, correcta y permanente comunicación con la Federación, en el marco de respeto, apertura y colaboración mutua por parte del gobernador Alejandro Murat con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y con el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

En consecuencia, la guía a seguir en el regreso a las escuelas para el reinicio presencial del ciclo escolar, son los lineamientos nacionales, pero tomando en cuenta las particularidades de la entidad.

“Nos encontramos en medio de una misma causa y un mismo momento que nos une a todos y todas. Estamos frente a una pandemia que impacta todos los sectores y la educación es uno de ellos. En México y en Oaxaca, tuvimos que tomar medidas urgentes e inmediatas: atender los lineamientos de la SEP y suspender las clases presenciales, asumiendo estrategias que garanticen el derecho a la educación a distancia, como el programa “Aprende en Casa”, que se sustenta en los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos”, indicó.

Derivado de la realidad pluriétnica de Oaxaca, que la distingue de otras entidades del país, con la existencia de 16 lenguas maternas y sus 177 variantes lingüísticas, así como de sus necesidades educativas fundamentales, el Director General del IEEPO puntualizó que las acciones educativas en estos momentos se sustentan en el uso de los más de 7.5 millones de ejemplares de libros de texto gratuitos que se distribuyeron en la entidad, auxiliándose con contenidos por televisión, radio e internet.

Ángel Villarreal manifestó que en estos momentos la tarea principal del Instituto es garantizar la continuidad de los aprendizajes a distancia, para proteger la salud de un poco más de 900 mil niñas, niños y jóvenes escolares; por lo tanto, el resto de los contenidos de los planes y programas establecidos, se cubrirán con el programa Aprende en Casa.

“También se buscarán las estrategias, conjuntamente con el magisterio oaxaqueño, para reforzar los aprendizajes fundamentales una vez que estemos en condiciones de retomar las clases presenciales, para que todas y todos los estudiantes, puedan tener los conocimientos necesarios para finalizar el ciclo escolar correctamente”, dijo.

Necesario seguir los protocolos sanitarios

El Director General del IEEPO expuso que es importante una educación propia y apegada al contexto oaxaqueño, que tome en cuenta los retos y las realidades de las comunidades y reiteró su compromiso de atender puntualmente las instrucciones del Consejo de Salubridad General, la SEP y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. “Lo primero es salvar vidas”, enfatizó.

Manifestó que a partir de la contingencia sanitaria, se inició una nueva etapa en la vida educativa del país y del estado, con la posibilidad de hacer cambios positivos; de ahí que en esta etapa donde la principal recomendación es quedarse en casa, se exhorta a padres, madres y tutores a seguir los protocolos sanitarios difundidos por la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Oaxaca en beneficio de la salud de las familias de Oaxaca.

Como lo señaló el secretario de Educación federal, Esteban Moctezuma Barragán, ante el inicio de la Fase 3 por la pandemia del COVID-19, en la que se prevé un incremento de contagios, de manera oficial el ciclo escolar se extendió en principio, hasta el 17 de julio del 2020 y previa valoración de las condiciones sanitarias prevalecientes en la entidad, inicialmente se prevé que el regreso escalonado a clases presenciales, sea el 17 de mayo en municipios libres de riesgo y el 1 de junio en todo el país, siempre y cuando, en ese momento, las áreas responsables de la salud a nivel federal y estatal, levanten oficialmente el confinamiento.

Mientras tanto, en apoyo a las y los niños y adolescentes de educación básica, desde el pasado lunes, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) trasmite el programa “Aprende en Casa”, al igual que el Canal Once Niñas y Niños, TV Educativa y TV UNAM con contenidos basados en los libros de texto y de los planes y programas de estudio.

Finalmente, Francisco Ángel Villarreal, director del IEEPO envió un saludo a la distancia a toda la comunidad educativa, y exhortó a continuar con las medidas preventivas “para que cuando nos podamos abrazar, no nos falte nadie”, dijo.

