Pide Presidente del Congreso que familias oaxaqueñas exenten pago de servicio de luz

-El pago lo absorbería el Gobierno del estado por seis meses

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- Las familias oaxaqueñas que cuenten con una tarifa básica en su servicio de energía eléctrica tendría que exentar el pago de este servicio durante los próximos seis meses, así lo declaró el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca, Horacio Sosa Villavicencio.

La propuesta del Diputado de morena, fue presentada este miércoles en sesión de la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura, de aprobarse, el Poder Legislativo exhortaría al Gobierno del Estado a que financie durante los próximos seis meses este pago a las familias oaxaqueñas que cuenten con el servicio de luz en su tarifa básica, ello con la intención de sumar esfuerzos para mitigar el impacto negativo que tendrá el COVID-19 en la economía local.

Sosa Villavicencio declaró que demás, esta acción ayudaría de manera significativa en la garantía de acceso a la salud y a la alimentación adecuada de las familias oaxaqueñas.

El también coordinador de las y los Diputados de morena en Oaxaca, recordó que con que con las acciones del gobierno neoliberal de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó atrás la garantía del servicio público, para pasar a ser un ente encargado de generar dinero, al pasar por alto el derecho de la población a la electricidad a favor de un sistema que privilegia las ganancias empresariales por encima del bienestar público.

La propuesta de Horacio Sosa será analizada al interior de las comisiones permanentes y será presentada ante el Pleno Legislativo para su posible aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones.

