Para evitar aglomeraciones en bancos, policía de Oaxaca traslada a personas a otras sucursales

-Sin embargo en las patrullas no se está respetando la sana distancia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- A pesar de que ya fue declarada la fase 3 de la contingencia por Covid-19, en el centro histórico de la capital continúa aglomerándose gente, principalmente en las sucursales bancarias, por ello el gobierno capitalino usó patrullas para transportar a las personas a otros bancos.

Sin embargo al momento de subir a estas personas a las patrullas, no se está respetando la sana distancia, aún cuando sólo llevan a las personas que caben en cada unidad.

Desde la noche del martes se reportó por medio de las redes sociales, que había gente apartando espacio para poder cobrar los apoyos que les otorga el gobierno federal, por ello la policía municipal decidió transportar a estas personas, aunque ahí tampoco se respeta la sana distancia.

El apoyo que van a cobrar personas de comunidades y municipios de la región de valles centrales, es del programa bienestar para el campo, el pago que se le da a cada uno es de mil seiscientos pesos por hectárea, por lo que la aglomeración de personas en las sucursales bancarias es considerable.

Además cabe mencionar que la policía capitalina continúa con los operativos en bancos y espacios públicos, para invitar a la población a que respeten la sana distancia y que eviten andar en las calles, a menos que sea necesario, lamentablemente hay personas que hacen caso omiso a estas recomendaciones.

