Nueva York: Dos gatos dan positivo a covid-19

Son los primeros casos de covid-19 en mascotas detectadas en Estados Unidos.

El Universal

El Centro de Control de Prevención de Enfermedades (CDC) y los Laboratorios de los Servicios Nacionales de Veterinaria del Departamento de Agricultura en Nueva York, informaron de dos casos casos positivos de Covid-19 en gatos domésticos, ambos viven en zonas distintas.

Los felinos presentan problemas respiratorios leves, y se espera que se recuperen pronto, según indican en un comunicado las autoridades.

El comunicado destaca que se han detectado infecciones del virus SARS-CoV-2 en “muy pocos” animales en el mundo, y que la mayoría tuvo contacto con personas contagiadas con el nuevo coronavirus.

En uno de los casos encontrados en Nueva York, un veterinario practicó la prueba al gato al observar problemas respiratorios, pero no se ha confirmado que ninguna de las personas que residen en la casa donde vive el animal tenga Covid-19.

Las autoridades sostienen que ese gato pudo haber sido infectado por habitantes de la vivienda asintomáticos o con síntomas leves, o tras haber estado en contacto con alguien contagiado fuera de esa casa.

De igual manera, se tomaron muestras del segundo gato después de que presentara problemas respiratorios, aunque en este caso su dueño dio positivo en las pruebas de Covid-19 antes de que el animal mostrara algún síntoma. Según han reportado, otro gato que reside en la misma vivienda no ha presentado síntomas.

Según el reporte, los dos gatos dieron positivo a coronavirus en un laboratorio privado, que envió los resultados a las autoridades estatales y federales, que más tarde practicaron de nuevo las pruebas a los animales para confirmar si eran casos de coronavirus.

En el comunicado emitido por las autoridades sanitarias, subrayaron que “no hay pruebas de que las mascotas desempeñen un papel en la diseminación del virus en EE.UU., por lo que no está justificado que se adopten medidas contra los animales de compañía que puedan comprometer su bienestar”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario