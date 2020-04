Inicia DIF de Valle, plan de asistencia alimentaria para familias de escasos recursos

-También iniciaron programas de elaboración de cubrebocas para abastecer la demanda en todo el municipio

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- La Presidenta del Sistema DIF en Valle Nacional Beatriz Acevedo Montoya, anunció que este miércoles iniciaron con el apoyo de asistencia alimentaria para las familias de escasos recursos de este municipio, esto luego de que hace unos días anunciara también que estos apoyos se generarían con el descuento al salario de los trabajadores de este Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.

De esta manera dijo que los productos de la canasta básica están siendo adquiridos en los comercios locales de la población, pues abundó que se busca que la economía no caiga en este lugar, para evitar que exista una crisis económica como la que se está padeciendo a causa del COVID-19.

Por otro lado, informó que con tal de abastecer el uso de cubrebocas entre la ciudadanía, dijo que el mismo personal del Ayuntamiento está elaborando esta prenda para que no exista el desabasto, puesto que la idea es hacer entrega de este utensilio a todas las comunidades para estar mejor protegidos de esta pandemia que ya se ha convertido en local.

Añadió que con la cuarentena que están viviendo las familias Vallenses ha salido a resurgir la violencia intrafamiliar y abuso de menores, por lo que mencionó que se está trabajando en coordinación con la Fiscalía para atender estos casos que lamentablemente no cesan y que en esta Cuarentena el número de delitos ha aumentado, sin embargo dijo que se está atendiendo para que los victimarios puedan recibir su castigo.

