Fiscalía detiene a presuntos secuestradores de Wendy, estudiante de la UNPA de Tuxtepec

-Se trata de un hombre y una mujer a quienes vincularon a proceso, a ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado logró la detención y vinculación a proceso de dos personas, un hombre y una mujer, quienes son los probables responsables de haber secuestrado a Wendy, una estudiante de la Universidad del Papaloapan de esta ciudad, quien fue reportada como desaparecida y días después localizada con vida.

En un comunicado, la Fiscalía manifiesta que luego de las investigaciones, se logró la detención de estas personas este 21 de abril, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, de acuerdo a la carpeta de investigación 9460/FCUE/TUXTEPEC/2020, el pasado 12 de marzo se reportó la desaparición de la jóven estudiante.

Dos días después, es decir el 14 de marzo, la jóven fue liberada y acudió a la vicefiscalía en la Cuenca del Papaloapan a denunciar estos hechos, por esta razón se iniciaron las investigaciones correspondientes, logrando la detención de los dos presuntos responsables de este delito.

El documento menciona que este 22 de abril se llevó a cabo la audiencia y el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso en contra de P.G.M. y de A.S., a ambos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y dando como plazo cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

FOTO: Ilustrativa

A continuación el comunicado de la Fiscalía:

COMUNICADO DE PRENSA

Aprehendimos y vinculamos a proceso a probables plagiarios de joven estudiante, en región de la Cuenca: Fiscalía General

· La Institución logró vincular a proceso al masculino P. G. M. y a la mujer A. S., como probables responsables del delito privación ilegal de la libertad en agravio de una joven estudiante.

Oaxaca de Juárez, Oax., 22 de abril de 2020.– Tras exhaustivas diligencias de investigación por parte de agentes estatales de investigación, peritos y agentes del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la aprehensión y vinculación a proceso del masculino P. G. M y la mujer A. S., como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de una joven estudiante (cuya identidad es reservada), cometido en marzo de 2020 en jurisdicción de San Juan Bautista Tuxtepec, región de la Cuenca.

Luego de iniciar las investigaciones correspondientes, la Institución de procuración de justicia cumplimentó orden de aprehensión contra los imputados el pasado 21 de abril y los presentó de forma inmediata ante la autoridad judicial que los requirió por el delito antes mencionado.

De acuerdo con la carpeta de investigación 9460/FCUE/TUXTEPEC/2020, el 12 de marzo de 2020, familiares de la víctima reportaron su desaparición ante la Fiscalía General, toda vez que la joven no había llegado a su domicilio ubicado en la comunidad de Arroyo Limón, San Juan Bautista Tuxtepec.

Dos días después -14 de marzo de 2020- la víctima fue liberada por los plagiarios y denunció los hechos ante la Institución de procuración de justicia.

Ante estos hechos, la FGEO inicio una exhaustiva investigación –a través de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca- y gracias a la labor de su personal multidisciplinario, se logró identificar, aprehender y llevar a audiencia a los probables responsables.

En audiencia realizada este 22 de abril, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra P. G. M. y A. S., imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General reitera en los hechos su compromiso de llevar ante la justicia a quien o quienes atenten contra la libertad y los derechos de las mujeres oaxaqueñas. ¡No bajaremos la guardia!

Comentarios

