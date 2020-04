Emite Murat tercer decreto por pandemia, habrá arrestos por incumplimiento

Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa emitió un tercer decreto con motivo de la pandemia por el COVID 19, en donde habrá hasta arresto de 36 horas a quien incumpla estas medidas.

De acuerdo con el documento publicado en el Periódico Oficial de Oaxaca, se amplían “las medidas urgentes y necesarias para garantizar la salud y la vida en Oaxaca”.

En primera instancia se establece el uso obligatorio de cubrebocas, mascarillas o cubierta facial, para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público o realizando actividades escenciales.

Así mismo, todas y todos los servidores públicos de la administración estatal y municipal, deberán portar cubrebocas, mascarilla o cubierta facial, cuando se encuentren en funciones.

El gobierno del estado y los municipios, en la medida de lo posible distribuirán cubrebocas a las personas que por necesidad no permanezcan en sus hogares.

Las actividades no esenciales continuarán suspendidas, hasta en tanto dure la emergencia sanitaria y en los términos de las disposiciones que emitan las autoridades sanitarias.

Así mismo señala que las sanciones administrativas que podrán ser amonestación con apercibimiento multa o arresto hasta por 36 horas.

Las autoridades de seguridad pública deberán intensificar los operativos de proximidad a la población.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario