Clausuran gimnasio en Juchitán por desacato ante la contingencia COVID-19

-Ante las recomendaciones del cierre de negocios no esenciales, proceden a clausurarlos de manera legal durante la contingencia.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Derivado de quejas ciudadanas, el Director de Salud Ever Vidal Sánchez en compañía de elementos de la policía municipal de Juchitán de Zaragoza, llevó a cabo durante la mañana de este miércoles la clausura simbólica o suspensión temporal, del gimnasio denominado “Sport Gym” ubicado en el Fraccionamiento Reforma sobre la calle Las Palmas dentro de este municipio.

Luego de haber recibido varios exhortos, este negocio seguía funcionando a puertas cerradas, haciendo caso omiso a los acuerdos establecidos en los tres niveles de gobierno, para evitar la concentración de gente en espacios públicos o privados, con la finalidad de evitar la propagación y contagio del COVID-19.

Por lo que las autoridades procedieron de manera legal, al cierre temporal del establecimiento.

Mientras se llevaba a cabo este procedimiento, aún se encontraba gente dentro del gimnasio por lo que tuvieron que esperar a que se desalojara, para proceder con la puesta de sellos en los accesos del local.

El director de Salud declaró, que se seguirán tomando acciones en contra de los negocios renuentes a dar cumplimiento a los lineamientos y medidas de sanidad ante la contingencia del COVID-19, haciendo énfasis en los negocios con actividades no esenciales.

