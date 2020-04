Anuncia Dávila cierre de comercios no esenciales y retiro de ambulantes por Covid-19

-Asimismo acuerdan la suspensión de entrega de apoyos en bancos de la ciudad para evitar aglomeraciones que aumentan riesgos de contagio del coronavirus.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, el presidente municipal de Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, anunció esta noche el cierre de comercios no esenciales, bares, cantinas, depósitos de cervezas, la suspensión de entrega de apoyos federales en los bancos y el retiro del comercio informal o ambulante de las calles de la ciudad, con la finalidad de reducir los riesgos de transmisión del coronavirus, de acuerdo al decreto emitido por el Gobernador del Estado, Alejandro Murat, el pasado 3 de abril del 2020.

Apuntó que este endurecimiento en las acciones de prevención es en acato de las medidas de prevención decretadas por el Jefe del Ejecutivo Estatal, y por las indicaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Fernando Bautista Dávila reconoció que actualmente el sector comercial está viviendo momentos difíciles, afirmando que: “Debemos sacar lo mejor de nosotros mismos, de unidad, solidaridad y protección, de quedarnos en casa”.

Dijo que a partir de las 10 de la mañana de este jueves 23 de abril, la Dirección de Desarrollo Económico iniciará un operativo en el que participarán elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Preventiva Municipal para que los comercios no esenciales bajen sus cortinas incluyendo bares, cantinas y depósitos de cervezas, con el objetivo de cuidar la salud de las familias del municipio.

“Sabemos que no es fácil tomar la decisión de cerrar los negocios porque se tienen muchos gastos que cubrir, como la renta, teléfono y nómina, pero primero está la salud de los tuxepecanos”, aseveró el Presidente Municipal.

Dávila invitó a los comerciantes para que a partir de mañana no abran sus negocios y se queden en sus casas. “Pronto saldremos de la cuarentena y se restablecerá la economía del municipio; los gobiernos del estado y federal han anunciado apoyos para este sector y como municipio planteamos el empleo temporal y la entrega de microcréditos, en unidad nos levantaremos tras la pandemia”, sostuvo.

Mencionó que los únicos establecimientos que pueden funcionar pero cuidando estrictamente las medidas de prevención son: farmacias, bancos, gasolineras, gaseras, sector salud, mercados, súper mercados, tiendas de autoservicio, abarrotes, transporte público, expendios de productos de limpieza, servicios privados de emergencia y terminales de autobuses, los restaurantes solo con servicio a domicilio.

En cuanto al comercio informal o ambulante, explicó que acordó con las agrupaciones que no se establecerán en las calles de la ciudad a partir de este jueves y aquellos que lo hagan los tendrán que retirar.

También informó que luego de dialogar con la titular de la Delegación de la Secretaría de Bienestar y ante el peligro de contagio del coronavirus por las aglomeraciones que se han presentado en los bancos, a partir de este jueves se suspende el pago de los apoyos del Gobierno Federal hasta que se tenga una estrategia que no represente riesgo de que beneficiarios y el pueblo en general se contagien del Covid-19.

