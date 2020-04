33 migrantes oaxaqueños han fallecido tras ser contagiados por Covid-19

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- En Estados Unidos de Norteámerica han muerto 33 migrantes por contagio de Covid-19, reportó la directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño (IOAM) Aida Ruíz García.

Sin embargo no todo los cuerpos de las victimas van a ser repatriados a Oaxaca, ya que muchos de los que fallecieron estaban asentados ya en EUA con sus familias.

Dijo que de acuerdo a los reportes que se tienen de parte de la cancilleria, la mayor parte de los migrantes que han fallecido victimas por el covid-19 se reportaron en California, Nueva York y Nueva Yersey, ademas de la ciudad de Seatle.

Ruiz dijo que en este momento, están trabajando con los consulados para facilitar los traslados de los cuerpos.

Indicó que hasta el momento, solo se tienen tres solicitudes formales de traslado de tres cadáveres que fallecieron en suburbios de las ciudades de Seattle y Nueva Yersey.

Detalló que en base a los lineamientos de sanidad internacional y por los protocolos para evitar contagios ante la pandemia, los cuerpos antes de ser reenviados a México y posterior a Oaxaca, tendrán que ser incinerados y depositados en urnas herméticas.

Señaló que por instrucciones del gobernador Alejandro Murat, al inicio de esta contingencia se habilitaron los correos: [email protected] para cualquier asesoría jurídica y [email protected] para el servicio de traslado de restos mortuorios; así como el número: 951 242 51 14para la atención de los usuarios que así lo soliciten.

Afirma que se trabaja de manera coordinada con autoridades municipales y de los Estados Unidos, a fin de brindar de manera inmediata y oportuna el apoyo a la comunidad migrante y sus familias.

Asimismo, expresó que para llevar a cabo el traslado de restos mortuorios, los familiares deben presentar los siguientes requisitos: Copia de acta de nacimiento de la persona fallecida; Copia de identificación oficial del solicitante, quien debe de tener una relación de parentesco con el finado, y Solicitud de apoyo.

PRIMEROS CASOS

La directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño Aida Ruiz, adelanto que ya se trabaja para repatriar a dos de tres migrantes que murieron tras contagiarse de COVID-19 en Nueva Yersey y en la Ciudad de Seatle en Estados Unidos de Norteamerica.

La funcionaria dijo que ya se inicio con la tramites de traslado de los cuerpos, atraves de la cancillleria donde se espera aplicar un protocolo sanitario de tipo pandemico para este tipo de caso.

Una de las opciones es que sean incinerados los cuerpos y traslados en urnas herméticas se adelanto por parte del gobierno federal, antes de ser renviado a México y despues de Oaxaca, donde se tendra que renviar a su pueblo de origen.

Detallo que son los primeros casos reportados, luego de decretada la fase de contingencia mundial por la propagacion del virus del COVID-19.

En tanto familiares de dos oaxaqueños migrantes fallecidos en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Ciudad de Nueva Yersey a causa del coronavirus Covid-19, buscan repatriar los restos de los connacionales y para ello ya realizan la recaudación de fondos.

De acuerdo con los familiares, los dos oaxaqueños vivían y trabajaban en Nueva Jersey y eran originarios de Santa Catarina Yosonotú, en la región Mixteca.

Sheila Cruz Morales, sobrina de las dos víctimas de Covid 19, hizo una petición a través de la plataforma GoFundMe y de Facebook para poder recaudar fondos y apoyar el traslado y trámites a sus familiares.

Ahí expuso que su tío Javier Morales falleció el 6 de abril y su otro tío Martín Morales, el 7 de abril.

“Ambas pérdidas fueron causadas por el virus Covid 19, en las últimas 24 horas he pasado de perder a un tío, ahora a dos”, expuso, al reiterar su petición de apoyo económico.

El tercer caso es el de un hombre que trabajaba en una manufacturera ubicada en Seatle, y que era originario de Tlaxiaco, cuyo cuerpo sera repatriado en una urna.

LLAMADO A NO CRUZAR LA FRONTERA

En Oaxaca autoridades estatales lanzaron un llamado urgente a las poblaciones migrantes a no intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos de Norteamerica ante la pandemia deCOVID-19.

A través del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), el directora Aida Ruiz exhorta a la comunidad migrante, a evitar el cruce fronterizo con Estados Unidos ante la propagación delCOVID-19.

Indicó que con base en la información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en lo que va de este 2020, Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en repatriaciones con un total de 3 mil 654, y tercero en menores de edad con un registro de 273 casos.

