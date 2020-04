Se decretó la fase 3 de covid-19 en México

El Universal

El subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, decretó que México ya se encuentra en Fase 3 por la epidemia de covid-19.

En la que se prevé un incremento de contagios y hospitalizaciones, por lo que se hizo un llamado a la población para mantener las medidas de mitigación, mediante la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Hoy queremos dar por iniciada la Fase 3 de la epidemia de covid, recordando que estamos en una fase de ascenso rápido, en donde se acumularán gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero también recordar que debemos mantener la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles”, dijo Hugo López – Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario mencionó que la declaratoria de la fase 3 por el nuevo coronavirus fue aprobada por el Consejo de Salubridad General.

“Queda en manos de la Secretaría de Salud emitir los lineamientos para hacer operativas estas disposiciones y tiene la responsabilidad de hacer cumplir y aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que las medidas de mitigación se cumplan, habiendo dicho esto, hoy damos por iniciada la fase 3”.

López – Gatell Ramírez mencionó que ante el CSG se expuso que en diferentes zonas geográficas del país los contagios por Covid-19 han superado los mil casos, destacó que en la región de occidente se han reportado 3 mil 581, en la zona centro 7 mil 984, en la norte 4 mil 277 y en la región sur mil 446.

Enfatizó que, en las entidades con el menor número de casos, y en aquellas que se logre controlar la transmisión del virus, a partir del 18 de mayo se podrán levantar las medidas de distanciamiento social, “con una reapertura de sus actividades, sí y solo sí se asegura la adecuada implementación y cumplimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia y si los municipios se mantienen con baja transmisión y en aquellos que se logre un control podrán abrirse en esa fecha”.

