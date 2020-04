Regreso a clases a nivel nacional será el 1 de junio y cierre de ciclo escolar se recorre al 17 de julio: SEP

-La conclusión de este periodo estaba planeada para el día 6 de julio.

El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, anunció este martes que el regreso a clases a nivel nacional será a partir del 1 de junio, mientras que el cierre del ciclo escolar de 2020 se retrasará hasta el 17 de julio.

“Rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Agradezco la disposición de maestras y maestros para asumir juntos este esfuerzo”, dijo en la conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el calendario escolar de este año, el cierre del ciclo estaba planeado para el 6 de julio.

Moctezuma destacó que lo importante será alcanzar los aprendizajes escolares planeados para los ciclos que se cursan.

Recordó que se espera que en municipios con baja o nula transmisión de COVID-19, motivo por el cual se mantienen medidas de mitigación como el aislamiento social, los alumnos regresen a actividades el día 17 de mayo.

Moctezuma destacó los esfuerzos que se han realizado los maestros y maestras para mantener el contacto con sus alumnos y continuar con su educación.

“Es sorprente lo que ha ocurrido a partir del 23 de marzo, las maestras y maestros no han abandonado a los niños. Se ha revalorado al magisterio, las madres y padres han descubierto que las maestras y maestros son insustituibles”, declaró.

Además, explicó que ha habido auxiliares educativos emergentes, como la transmisión por televisión de programas con contenido educativo en Canal 11, TV Educativa, TV UNAM y televisoras de los estados. Al final de estos contenidos hay cinco preguntas para los alumnos, quienes tendrán que completarlas y agregarlas a una carpeta de experiencias.

No obstante, aclaró que la experiencia Aprende en Casa no sustituye el trabajo de los maestros en los planteles escolares.

Moctezuma añadió que este martes a las 11 horas comienza un programa de capacitación al que se inscribieron 500 mil maestras y maestros del país.

