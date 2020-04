Realiza SSO acciones de vigilancia y fomento sanitario ante COVID-19

-Se han verificado mil 541 establecimientos de productos y servicios, mil 163 de servicios de salud, e impartido 380 pláticas de fomento sanitario.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 20 de abril de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, mantienen las acciones de vigilancia y fomento sanitario como parte de la contingencia sanitaria por COVID-19.

En entrevista el encargado de la Dirección, Ignacio Zárate Blas dijo que estas acciones se aplican en los establecimientos como restaurantes, fondas y comedores, con servicio a domicilio, mercados públicos y tiendas de autoservicio.

Así como consultorios médicos, odontológicos, laboratorios clínicos, clínicas y hospitales privados, farmacias, además de otros lugares públicos.

Dio a conocer que a la fecha se han verificado un total de mil 541 establecimientos de productos y servicios, mil 163 de servicios de salud y se han otorgado 380 pláticas de fomento sanitario dirigido a la población.

Agregó que, en el caso de los establecimientos que ofrecen servicios de salud se imparten pláticas de fomento sanitario sobre el uso de equipo de protección para la atención de pacientes sospechosos de COVID-19, se verifica el aviso de funcionamiento, el responsable y licencia sanitaria, así como la existencia y formatos para notificación inmediata de caso sospechoso y cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Federación.

Sostuvo que se está haciendo hincapié en las medidas básicas de prevención contra este padecimiento, como son: lavado de manos frecuente con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol al 70%, instalación de filtros en los accesos de los establecimientos, utilización de cubrebocas, entre otros.

Así como la desinfección intensiva y frecuente de superficies de contacto y accesorios de uso frecuente, aplicación de acciones de sana distancia, utilizar el estornudo de etiqueta, no saludar de beso o mano, no difundir noticias falsas y estar atentos a los comunicados emitidos por la Secretaria de Salud federal y los SSO.

Finalmente, el funcionario refrendó el llamado a la población por parte del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y del titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, para que implementen acciones preventivas, pues de ello depende el bienestar de todas y todos, concluyó.

