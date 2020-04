Químicos de Oaxaca exigen recategorización, piden ser apoyados igual que médicos y enfermeras

Señalan que con la categoría actual están ganando la mitad de lo que en verdad les corresponde.



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de químicos se manifestó en el zócalo capitalino, ahí exigen un trato igualitario, pues en comparación con médicos y enfermeras, ellos están cobrando un salario inferior al que amerita su profesión, así lo expresó la química de los servicios de salud Arely Cruz Magdalena.



Señaló que son noventa y nueve químicos los que se encuentran en esa situación, asimismo indicó que son los químicos quienes hacen los estudios de laboratorio y que por la pandemia del Covid-19, se ha intensificado su trabajo, el cual es importante dentro de las acciones para detectar o descartar casos de esta enfermedad.



Dijo que la petición es una recategorización y que sean reconocidos por el trabajo que desempeñan todos los días, agregó que este grupo de 99 químicos pertenecen al sindicato de salud, algunos de ellos con una antigüedad de 25 años de servicio.



Por su parte Carlos Jimeno, puntualizó que a ellos les están pagando como si fueran técnicos, cuando ellos cursaron una carrera universitaria, mencionó que esta petición de conversión de códigos ya tiene mucho tiempo y las autoridades no la han tomado en cuenta.



Finalmente dijeron que con la categoría que tienen actualmente, están ganando la mitad de lo que deberían cobrar si se les diera la categoría de químicos y no de laboratoristas.

