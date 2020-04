Muere primer contagiado de Covid en Huautla de Jiménez

Claudia Ortega

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes el Director del Hospital Rural de Huautla de Jiménez, dio a conocer el fallecimiento de una persona contagiada de COVID 19 en esa región.

Se trata de un un hombre de 53 años de edad, originario de la localidad de San Martín Caballero, en San José Tenango, quien habría ingresado al nosocomio desde el pasado domingo con complicaciones de salud y diagnosticado con COVID 19, quien finalmente no resistió y falleció.

Cabe señalar que hasta el momento suman 69 casos confirmados en la entidad oaxaqueña, y con este serían 7 defunciones.

Así mismo este día fue declarada la Fase 3 de la pandemia en todo el país, por el Subsecretario se salud Hugo López-Gatell.

