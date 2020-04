Entrega Fredie Delfin insumos al hospital Comunitario de Valle Nacional

-Los apoyos en víveres que ha entregado ha sido para el sector más vulnerable de la sociedad.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos días el Diputado Local Fredie Delfin ha recorrido la población de Valle Nacional, para hacer entrega de víveres a familias que menos tienen y este martes, también se reunió con personal del Hospital Comunitario para hacerle entrega de insumos con la finalidad de proteger al personal que labora en ese nosocomio y que se encuentra en máxima alerta, para recibir probables casos que puedan portar el virus del COVID-19.

En entrevista, el legislador reconoció que los apoyos que ha entregado han generado polémica porque no todos han recibido estos insumos, sin embargo recalcó que se está enfocando en las familias más vulnerables y personas enfermas y es por eso las críticas, porque el apoyo no llega en su totalidad a todos, sin embargo dijo que deben comprender que hay personas en situaciones difíciles, que viven al día y que están siendo más afectados por esta contingencia.

En lo que respecta al Congreso, dijo que la donación de un mes de sus salarios para combatir al COVID-19, ya fue entregado de manera oficial y mencionó que fueron un millón 774 mil pesos los que entregaron a los hospitales General y de la Niñez en la capital del Estado y comentó, que dicho recurso va enfocado para la atención de estos hospitales que reciben a los que han sido contagiados de este virus.

Por último, reconoció que las redes sociales han sido fundamentales para alarmar a la sociedad por lo que explicó que no se deje llevar por este tipo de información, sino que verifiquen en las páginas oficiales los registros que se van dando dentro de la entidad y pidió, que no se dejen llevar por el alarmismo.

