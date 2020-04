En Valle endurecen medidas e instalan segundo filtro sanitario

-Con esto se busca un mejor control de las personas que lleguen a la población y ponerlos en aislamiento, para evitar la propagación del virus.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Luego de que el Sub Secretario de Salud Hugo López Gatell anunciara este martes el inicio de la fase 3, el presidente de Valle Nacional Rey Magaña García ordenó poner un segundo filtro sanitario para prevenir a toda costa que el coronavirus llegue a este municipio.

De esta manera dijo que ya la sociedad civil poco a poco se ha ido incorporando a estas acciones, ante la preocupación que existe en la región de la devastación que está epidemia podría causar en caso de hacerse presente, por lo que pidió una vez más a la ciudadanía extremar precauciones para prevenir casos sospechosos que preocupan a la sociedad.

Así mismo comentó que con este segundo filtro, las medidas se han endurecido para evitar que más personas lleguen a esta población, pues reconoció que no están preparados para atender una emergencia sanitaria de este tipo, que pondría en riesgo la salud de la sociedad Vallense.

Lamentó que las personas foráneas sigan llegando y pasando por alto las recomendaciones emitidas, sin embargo dijo que con estas nuevas medidas se está controlando el paso de las personas que llegan a visitar a sus familiares, además de que personal del sector salud recorre las colonias para detectar personas extrañas que hayan llegado en los últimos días, para ponerlos en cuarentena.

Por último, refirió que a Valle Nacional solo están entrando proveedores que manejan la canasta básica, para que dentro de la población no exista otra crisis comercial y que afecte al núcleo familiar ante la falta de los insumos básicos.

